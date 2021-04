Un amigo de Zac Efron aclara si el actor se ha sometido a alguna operación de estética

La semana pasada Zac Efron se convertía en tendencia en Twitter tras reaparecer en un vídeo donde llamaba la atención la transformación que había mostrado su rostro.

El actor de 'High School Musical' hizo una pequeña intervención en un vídeo organizado por Facebook en colaboración con el grupo EarthDay en un evento virtual titulado 'Earth Day! The Musical' con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra en el que también aparecían muchos otros famosos como: Justin Bieber, Steve Aoki o Maluma, entre otros.

Pero fueron sin duda los segundos que Zac estuvo en pantalla los que acapararon toda la atención. Y es que la cara del intérprete esta como hinchada con la mandíbula más marcada y los labios más grandes que de costumbre. Así, tras ver estas imágenes muchas han sido las especulaciones sobre si Efron se podría haber sometido a algún tipo de crujía estética.

Tras la polémica el actor publicó una imagen en redes sociales con una imagen suya donde lo veíamos con su rostro habitual, y que tienes en el vídeo de arriba, pero puede ser que la instantánea fuese antigua.

Ahora, en medio de todo este revuelo, uno de sus amigos más cercanos ha querido hablar sobre el tema aclarando todo lo que se ha dicho. Se trata del presentador radiofónico australiano Kyle Sandiland quien ha negado rotundamente la posibilidad de que Zac Efron se haya sometido a algún tipo de retoque u operación plástica.

"Sabría si se hubiera sometido a una cirugía plástica", afirma Kyle en su programa de radio The Kyle and Jackie O Show. Para después decir con rotundidad: "Por supuesto que Zac no se ha hecho nada"

"Es como conseguir un Picasso y que un niño lo pinte con los dedos. ¿Por qué molestarse?", explicaba haciendo referencia a cómo alguien con el rostro de Zac iba a querer someterse a alguna intervención.

Tras las palabras del doctor Youn

El destacado cirujano plástico, Dr. Anthony Youn, protagonizó un vídeo en Tik Tok tras la polémica de la cara de Zac Efron donde como experto hablaba sobre si el actor de 'Baywatch' se habría sometido o no a alguna cirugía.

"Todo el mundo habla de Zac Efron y de lo extraño está. ¿Se ha sometido a una cirugía plástica para remodelar su mandíbula? ¿Bótox? ¿Rellenos? ¡No lo creo!", empezaba diciendo el doctor.

Para después comentar que él pensaba que podría haber tenido algún tipo de intervención dental: "De hecho, creo que se sometió a una cirugía dental, no a una cirugía plástica. Por eso está hinchado en estas zonas. Si te sacaras las muelas del juicio, ¿te verías así?"

