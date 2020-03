Amber Heard: "Si todos los gays de Hollywood salieran del armario, esto dejaría de ser un problema el mes que viene"

Amber Heard está en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras intervenir en éxitos como 'La chica danesa' o tener pendientes estrenos como 'La Liga de la Justicia' o 'Aquaman', la actriz ha decidido hablar abiertamente sobre un tema que considera siendo tabú en Hollywood.

"Si cada hombre gay que conozco en Hollywood saliera del armario mañana mismo, en un mes todo se olvidaría. Pero aún nos queda mucho por recorrer", explica Amber.

La actriz de 30 años realizó estas declaraciones en el foro Pride and Prejudice, que organiza anualmente la revista The Economist. Además habló de los inicios de su carrera y confesó que hablar abiertamente de su sexualidad le afectó negativamente.

"Solo traté de ser honesta, pero por la cara de la persona que me entrevistaba supe que me había metido en un problema. Me convertí en una etiqueta. Nunca me había sentido definida como persona por quién era mi pareja. Siempre creí que hablar de mi bisexualidad no era algo importante o interesante para convertirse en noticia, aunque siempre fui abierta con ello. He sido activista, he participado en protestas. Nunca estuve dentro del armario. Tuve una relación y nunca la escondí, pero mi carrera y mi vida comenzaron a cambiar cuando lo revelé públicamente. Todavía hay demasiados prejuicios."

Hay que recordar que Disney incluyó su primer personaje gay en 'La Bella y la Bestia', y que la próxima película de los 'Power Rangers' tendrá el primer superhéroe homosexual de la historia del cine.