Amber Heard es clavadita a la princesa Ariel cuando se caracteriza como Mera para 'Aquaman'

Aunque 'Aquaman' no llegará a los cines hasta diciembre de 2018, ya podemos echarle un primer vistazo a Amber Heard caracterizada como Mera para 'Aquaman', la película de Warner Bros. y DC que dirigirá el exitoso director James Wan.

Y no sabemos si tú encontrarás parecido, pero a nosotros el look de la actriz en las imágenes nos recuerda muy mucho al de la princesa Ariel. Aunque ya sabemos que su personaje no será tan dulce...

La actriz ha comenzado su participación en la producción esta misma semana, tras meses de preparación "y de incontables horas de negarme placer, también conocido como donuts", como ha explicado ella misma en su cuenta de Twitter.