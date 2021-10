Amber Heard ('Aquaman') celebra los primeros 6 meses de vida de su hija

La exmujer de Johnny Deep se convirtió en mamá el pasado 8 de abril, cuando nació su primera hija. Amber Heard llevaba años intentando ser mamá, y ahora lo ha conseguido sin "querer un anillo", tal y como ella mismo dijo en su cuenta de Instagram.

Eso fue hace ya seis meses, y ahora la actriz de 'Aquaman' comparte con todos sus seguidores la inmensa felicidad que su hija le ha brindado, celebrando sus medio año de vida. Amber Heard ha publicado una entrañable fotografía en su perfil de Instagram, en la que podemos verla jugando con Oonagh Paige, que está sobre sus rodillas. "Los mejores seis meses de mi vida, los primeros seis meses de la suya".

Con estas palabras la actriz ha querido dejar claro que se encuentra en uno de sus mejores momentos, a pesar de estar en mitad de una batalla legal con Jonny Depp, en la que aun no está claro quién ganará. Esta adorable estampa se ha ganado los likes de miles de personas, que también han dejado comentarios felicitando a la madre y a su hija en este día tan especial.

No se separan

Desde que su hija llegó a este mundo, Amber Heard no se separa de ella ni para entrenar. Como todos sabemos, la actriz se encuentra en pleno rodaje de 'Aquaman and The Lost Kindom' y para ello se somete a intensos entrenamientos, que no parecen ser impedimento para disfrutar de su maternidad.

Así lo ha demostrado Amber Heard, con una foto en la que la vemos haciendo pesas con una mano, y sujetando a su bebé en la otra: "mamá multitarea".

