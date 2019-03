"Amarás, te guste o no": Tráiler de 'To the Wonder', lo nuevo de Terrence Malick

"Amarás, te guste o no. Los sentimientos van y vienen como las nubes. El amor no es solo un sentimiento. Amarás. Amar es correr el riesgo del fracaso, el riesgo de la traición. Teméis que vuestro amor haya muerto, pero tal vez esté esperando a transformarse en algo más espiritual. Despertad la presencia divina que dormita en cada hombre, en cada mujer. Conoceros unos a otros en ese amor que no cambia jamás".

El intenso discurso de la voz en off que acompaña al tráiler de 'To the Wonder' deja bien a las claras que, tal y como ya hizo en la aclamada y detestada por partes iguales 'El árbol de la vida', las aspiraciones de Malick vuelven a ser trascendentales y grandilocuentes.

Esta vez el cineasta estadounidense toma el amor y sus diferentes formas como centro de gravedad de una cinta protagonizada por Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams y el español Javier Bardem, que encarna al Padre Quintana.

Neil (Affleck), un aspirante a escritor, y Marina (Kurylenko), una joven madre, están juntos en la isla francesa de St Michel, revitalizados por las sensaciones de estar de nuevo enamorados. Neil ha dejado Estados Unidos buscando una vida mejor, dejando atrás una serie de hechos dolorosos. Mirando a Marina a los ojos, Neil está seguro de que ha encontrado a la mujer que puede amar con dedicación.

Pero cuando años más tarde, una serie de circunstancias personales y profesionales resquebrajan su relación, otra mujer aparece en la vida de Neil, con igual o incluso mayor fuerza: Jane (Rachel McAdams). ¿Logrará este hombre mantenerse fiel a su promesa inicial o aprovechará para cambiar su vida hacia el futuro que siempre anheló?

'To the Wonder' llegará a los cines españoles el próximo 12 de abril.