Amanda Seyfried revela los ataques de pánico que sufre debido a la fama

Por su interpretación en muchas películas y series como 'Mamma Mia', 'Chicas Malas' o 'Los Miserables', Amanda Seyfried es una conocida actriz desde hace muchos años. Podríamos decir que es una leyenda de la gran pantalla desde hace casi 20 años.

Recientemente, el periodista estadounidense Willie Geist, realizó una entrevista a Amanda en el programa 'Today', donde hablaron del nuevo proyecto de la actriz: la película 'Mank'.

La actriz aprovechó la entrevista para hablar de un tema que le preocupa bastante. Admitió que sufre de ansiedad y ataques de pánico por estar en el centro de atención de todo el mundo. Confesó a Willie que ese pánico "se siente de vida o muerte".

"Eso es en realidad un ataque de pánico", compartió. "Tu cuerpo simplemente entra en lucha o huida. La avalancha de endorfinas y la descarga que ocurre después del ataque de pánico es algo extraordinario. Te sientes aliviado y tu cuerpo se recupera de alguna manera. Es algo extraño porque es físico, pero empieza en tu cabeza".

Contó que ya no sabe qué hacer para que la gente la trate como una persona normal. "Cada vez que conozco a alguien nuevo, me desespero porque entiendan que pueden hablar conmigo. Quiero relacionarme como los demás, porque soy como los demás".

Además, durante su entrevista la actriz tuvo una visita muy especial. Su bebé de tan solo seis meses apareció por sorpresa cuando la entrevista estaba a punto de concluir. Amanda mencionó que gracias a la pandemia ha podido "trabajar mucho más desde casa", cerca de sus hijos. "Los beneficios superan todo", dijo.

La protagonista de 'Mank' está casada con Thomas Sadoski desde hace cuatro años y tiene dos hijos. En 2017 tuvo a su primera hija, Nina Sadoski y el año pasado dio a luz a su segundo hijo, Thomas. Los cuatro viven en una granja en Catskills, en el norte de Nueva York.

Amanda recibió recientemente el Óscar a Mejor Actriz de Reparto, por su papel como Marion Davies en la película 'Mank'. "Todavía no me lo creo", contaba. "Es un logro que jamás me hubiese esperado. Nunca estuve desesperada por conseguirlo".

