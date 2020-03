Alucina: 6 películas que pertenecen al mismo universo y no teníamos ni idea

'Indiana Jones' y 'Star Wars':

La exitosa saga del arqueólogo más famoso de todos y el universo de los jedi está unido. O al menos es lo que George Lucas y Steven Spielberg nos quisieron dar a entender. En 'Indiana Jones en busca del arca perdida' aparecen los jeroglíficos de R2-D2 y C3PO en las paredes del templo. Además, en la secuencia inicial de la persecución callejera de 'Indiana Jones y el Templo Maldito', el coche del protagonista pasa junto a un club llamada 'Obi Wan'. ¿Simplemente unos guiños o realmente las dos películas pertenecen al mismo universo?

'Pulp Fiction' y 'Reservoir Dogs':

¿Recuerdas el nombre real del Sr. Rubio en 'Reservoir Dogs'? Detrás del apodo se esconde Vic Vega (Michael Madsen), quién tiene el mismo apellido que el protagonista de Pulp Fiction, Vincent Vega (John Travolta). El director convirtió a los dos personajes en hermanos porque Michael iba a interpretar el mismo personaje en 'Reservoir Dogs'. Finalmente, no pudo participar por problemas de agenda y Tarantino reescribió el guión cuando Travolta se unió al reparto, haciendo que los dos personajes fuesen de la misma familia. Curioso, ¿verdad?

'Daredevil' y 'Las Tortugas Ninja':

¿Sabías que el origen de las 'Las Tortugas Ninja' está relacionado con el accidente que dio vida al superhéroe Daredevil?. La historia del héroe de Marvel cuenta que Matt Murdock salva a un hombre que iba a ser arroyado por un camión, pero es golpeado en la cabeza por un barril radiactivo. En los cómics de las tortugas, dicho barril rueda por las alcantarillas y los chicos se llenan de la sustancia radiactiva que contenía convirtiéndoles en mutantes.

'Enredados' y 'Frozen':

Al comienzo de 'Frozen', cuando se abren las puertas del castillo para la coronación de Elsa y Anna, podemos observar a un montón de personas. Y si os fijáis con detenimiento en la primera imagen, abajo a la izquierda se puede observar a Rapunzel y Eugene de 'Enredados'. Viniendo de Disney, no es ninguna sorpresa que ambos mundo estén relacionados.

Todas las películas de Pixar:

Pixar y su dueña Disney son muy apasionados de los easter eggs. Es decir, introducir guiños y referencias entre cada una de sus películas. Los fans siempre han especulado con que todas las cintas estaban unidas y hace poco la cuenta oficial de Toy Story subió un vídeo a Facebook donde conectaban todas sus películas demostrando que pertenen al mismo universo.

'Múltiple' y 'El Protegido':

Si no has visto 'Múltiple', película recientemente estrenada y digirida por M. Night Syamalan, no sigas leyendo porque viene SPOILER.

El final de 'Múltiple' descubre que todo lo acontecido durante la película está dentro del universo de 'El Protegido', cinta de Shyamalan del año 2000. Una secuencia inesperada nos muestra a Bruce Willis de nuevo dando vida a David Dunn, el superhéroe que podía sentir las malas acciones de la gente solo con un roce. ¿Habrá secuela que una las dos películas? Pues sí. El director ha confirmado que ese es el plan y ha confirmado que cuenta con Bruce Willis.