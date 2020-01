Almódovar confiesa su decepción: "El cine es ahora peor que antes"

'Julieta' es el último proyecto del laureado cineasta Pedro Almodóvar, protagonizado por Emma Suárez y Adriana Ugarte.

A las puertas de su estreno en Estados Unidos, y tras haberse caído de las nominaciones a los Oscar, Almodóvar ha concedido una entrevista con Variety en la que no ha ocultado su desencanto con el cine de hoy en día.

"Es muy difícil para mí ir al cine y encontrar películas que me gusten, mucho más que antes".

"Puede que me esté haciendo viejo, pero me resulta más complicado encontrar una historia que me sorprenda. Creo que el cine de ahora es mucho peor de lo que solía ser".

Sin duda el cineasta está en crisis con las historias originales de la gran pantalla, y rechaza el nuevo modelo de las franquicias.

"No me interesan las películas de superhéroes, secuelas, precuelas, reboots y todo ese negocio".

Aunque no todo es negro en el futuro de Hollywood, el director ha afirmado que ha disfrutado algunos títulos, como 'Silencio' de Scorsese (película con la que tiene su propia relación) y 'Manchester frente al mar' con Casey Affleck.