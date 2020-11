"No puedo ser yo la que se rompa": El alivio de Anne Hathaway cuando Matt Damon se quejó en el rodaje de 'Interstellar'

Anne Hathaway protagoniza una de las cintas del año, 'Las brujas', que acaba de estrenarse, y la actriz ha estado muy presente en Hollywood durante estas semanas para promocionarla. Anne había estado un tiempo alejada de los focos después de dar a luz secretamente a su segundo hijo a principios de año, y de hecho durante el rodaje de la película estuvo ocultando su embarazo.

Pero no ha sido la proeza más complicada que la veterana actriz ha vivido en un rodaje, pues si tiene que recordar un momento que se le hizo casi imposible de soportar, no puede evitar pensar en 'Interstellar', el éxito de ciencia ficción de Christopher Nolan.

Hathaway ha revelado las condiciones extremas en las que grabaron la cinta de 2014, sobre todo los protagonistas que tenían la trama de explorar los planetas desconocidos.

Así lo ha contado la intérprete, que dio vida a la doctora Brand, en su reciente aparición en el programa de Jimmy Kimmel.

"El peor traje que he llevado nunca fue en 'Interstellar'. Oh, esos trajes espaciales eran, eran duros. Y sabes estábamos en condiciones bastante extremas. Estábamos en Islandia, corriendo por el agua y escalando glaciares. Y a lo mejor es que me pongo mucha presión a mí misma, pero era la única chica en el equipo que tenía que llevar uno. Así que pensé, 'no me puedo quejar de esto. No puedo ser yo la que se rompa'.

Entonces, tu colega Matt Damon llegó y empezó su primer día. Y cuando llevaba como dos horas, dijo a todos, 'Este es el peor puto traje que he llevado nunca'. Y no pasó nada, porque una vez que lo dijo Matt Damon ya nos podíamos quejar los demás".

