Alguien ha hecho la escena inicial de 'It' con LEGO en vídeo y el resultado es maravilloso

LEGO no tenía suficiente con ser una de las cadenas de juguetes más míticas de la historia, si no la que más. Dio el paso a la gran pantalla con 'La LEGO película' y el resultado fue tan aclamado que seremos testigos de toda una serie de adaptaciones a la gran pantalla basadas en este universo. Pero es que los fans no pueden dejar de enamorarse de estos pequeños muñecos amarillos. La última en tener su propia adaptación ha sido la historia de los niños de Derry. LEGO empieza a flotar.

Si hay algo que ha pasado a la historia en la versión de Tim Curry, eso fue la escena de Georgie y su barquito de papel. Por lo que la cinta de Muschietti se enfrentaba a la ardua tarea de repetir la gran introducción de la historia de Stephen King. Pero superó las expectativas con creces y los seguidores del payaso más peligroso del cine, los chicos del canal de YouTube Brick FORCE studios, no han podido evitar repetir la mítica secuencia con muñecos de LEGO como protagonistas.

Lo sabemos. Nosotros también esperábamos la escena del brazo. Pero la escena está tan bien conseguida que hasta el Pennywise de juguete consigue ponernos la piel de gallina. Bill Skarsgård tiene competencia, así que vaya afilando los dientes para la secuela. Por el momento, seguiremos soñando con ver a este payaso en el universo de las películas de LEGO. Sitio como villano en la franquicia tiene.