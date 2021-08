'Alguien como él': Las críticas a la viral interpretación de Addison Rae de 'Teenage Dream' de Katy Perry

'He's All That' ('Alguien como él) ya ha dejado de hacerse esperar: la nueva versión de 'She's All That' ('Alguien como tú') ya está disponible en Netflix. Pero no quiere quedarse en la mítica comedia romántica de instituto de los años 90, ni ser solo una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

En la película original, tenemos como protagonista a Zack (Freddie Prinze Jr.), el típico deportista popular del instituto, y la premisa de una apuesta que él hace con sus amigos, que atienden al mismo tópico que él: transformar a cualquier chica en la reina de baile. Y ella es la tranquila y reservada Laney Boggs (Rachel Leigh Cook). Pero Zack, a base de pasar tiempo juntos y conocerse más y más, termina enamorándose completamente de ella. Aunque como no podía ser de otra forma, Laney se enterará del motivo real por el que Zack se acercó a ella en un principio.

En esta ocasión, los roles cambian y es la chica la que quiere hacer del "rarito" el próximo rey del baile. Además, también está actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de Internet. Y la elegida como protagonista es Addison Rae, una exitosa tiktoker que acaba de dar el salto al cine, y que en 'Alguien como él' da vida a una de las chicas más populares del instituto y que, tras la ruptura con su novio, al que asegura haber "creado" ella, apuesta con sus amigas que podrá conseguir que cualquier chico sea el próximo rey del baile.

Pero ahora, la escena en la que Rae interpreta la canción de Katy Perry 'Teenager Dream' se ha hecho muy viral. Aunque no ha gustado a todo el mundo.

Muchos usuarios de Twitter aseguran que la tiktoker hizo una versión absolutamente "masacrada" de la canción de Perry y tampoco para que ayudase a mejorar la opinión de la audiencia que se añadiesen al momentos algunos pasos de baile que parecen salidos de la plataforma que lanzó a la fama a Addison Rae. Este baile es lo que, para muchos, hace que la actuación general sea "insoportable de ver".

Aunque, para bien o para mal, la gran visibilidad que ha tomado esta escena también ha dado mayor publicidad a la película.

