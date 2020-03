Alexander Skarsgård aparece por sorpresa en un partido de fútbol y acaba besando a un fan en la boca

A Alexander Skarsgård le encanta el fútbol. El actor, siempre que puede, va a ver los partidos de su equipo favorito, Hammarby IF. No es de extrañar que sea su preferido cuando es el club de fútbol de Suecia, su país natal.

Por eso, no se quiso perder el partido de fútbol que jugaban el pasado domingo en Estocolmo. Pero el actor no pasó inadvertido y un montón de fans no pararon de pedirle fotos durante todo el día.

Sin embargo, Skarsgård, con mucho humor, accedió a fotografiarse con todos ellos e incluso llegó a besar a uno mientras inmortalizaban el momento. El fan, que compartió la fotografía en su cuenta personal de Instagram, escribía: "Soy el único que ha besado a Tarzán".

Alexander Skarsgård, que acaba de estrenar 'La Leyenda de Tarzán', está actualmente en negociaciones para unirse al reparto de la adaptación de la novela de Rhidian Brook, 'El día que vendrá', que protagonizaría junto con Keira Knightley.