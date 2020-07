Las alentadoras declaraciones de Colin Farrell sobre 'The Batman' de Robert Pattinson

Colin Farrell interpretará a uno de los villanos de Batman, Oswald Cobblepot, más conocido como El Pingüino, en una nueva entrega del personaje de DC Comics dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. 'The Batman', según el actor ganador de un Globo de Oro, es un conjunto realmente emocionante”.

"Estoy entusiasmado por estar en este universo" continuaba el actor. "Hay ciertas palabras que son parte de mi vocabulario interno y esas palabras son ciudad de Gotham, Pingüino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent… todas esas cosas" explicaba en un alarde de su introducción al universo DC.

"He estado viendo las películas de Batman con mis hijos, pero este guion es algo que se siente increíblemente original. Se apoya en él, pero no toma prestado; nace de la mitología del personaje, Bruce Wayne, Batman y Gotham. Pero se siente como un tratamiento y una versión que no había visto antes" continúa diciendo, queriendo recalcar su postura.

Por último, elogiaba la labor de Matt Reeves diciendo: "Ha hecho un increíble trabajo manteniéndolo familiar y al mismo tiempo único y nuevo. Es realmente emocionante ser parte de esto".

La película, a pesar de los retrasos que ha visto en su producción debido al coronavirus, verá su estreno a principios de octubre de 2021.

