Alec Baldwin ofrece su primera entrevista tras la muerte de Halyna Hutchins: "Está devastado"

El pasado 21 de octubre es una fecha que Alec Baldwin no olvidará nunca. El actor se encontraba en el rodaje de la película 'Rust' cuando, mientras grababan una escena con un arma, disparó la pistola, que estaba cargada con una bala real, hiriendo a la directora de fotografía, Halyna Hutchins y al director de la película, Joel Souza.

Desgraciadamente Halyna Hutchins fallecía poco después a consecuencia del disparo. Desde entonces Alec Baldwon ha sido uno de los hombres más buscados por los medios debido a la tragedia.

Ahora, más de un mes después, el actor ofrece por primera vez una entrevista en una medio de comunicación, ABC, donde habla de todo lo que pasó y cómo ha vivido estas duras semanas.

El encargado de hacerle la entrevista es el copresentador de 'Good Morning America', George Stephanopoulos, quien ha hablado sobre cómo ha sido la intervención: "He hecho miles de entrevistas en mis últimos 20 años en ABC, esta fue la más intensa que he experimentado", afirma sobre la entrevista que se emitirá este 2 de diciembre.

"[Fue] tan duro. Está devastado. Pero también es muy sincero. Es muy comunicativo. Respondió a todas las preguntas. Habló sobre Halyna Hutchins, habló sobre reunirse con su familia también. Explicó en detalle lo que sucedió en el set ese día. Y tengo que decirles, me sorprendió en muchos lugares durante el transcurso de la hora y 20 minutos que nos sentamos", comenta a sus compañeros en su programa.

Alec Baldwin ya habló con la prensa poco después del accidente

Aunque, Alec Baldwin ofrece ahora su primera entrevista oficial, el actor ya habló con la prensa pocos días después donde dijo a los reporteros que le esperaban en la calle: "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso", decía. "Me lo ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo".

"Ella era mi amiga", afirmaba Baldwin sobre Hutchins. "El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel (Souza), el director". Hilaria intentó interrumpirlo entonces y él dijo, "disculpa" para continuar "éramos un equipo muy, muy... bien engrasado, filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento".

