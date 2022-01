Alec Baldwin hace balance: "Nadie quiere la verdad más que yo"

Las versiones sobre el accidente que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza han señalado como posibles responsables a la armera, Hannah Gutierrez Reed, al asistente de dirección, Dave Hall, o al propio Alec Baldwin ya que fue el productor del film y la persona que empuñó el revólver cuando se disparó.

El actor y productor ha hecho balance de los últimos compases del 2021 en un nuevo vídeo. Ha comenzado el año desvelando que quiere eliminar la negatividad de su mente: "Mi objetivo es la paz y profundizar en mis relaciones con las personas que amo, acercarlas más a mí y mejorar las relaciones con las personas que me importan".

En un extenso vídeo de más de 12 minutos, publicado en su perfil de Instagram, se puede extraer que está involucrado con la investigación y que lo más ansía es la verdad sobre los hechos que ocurrieron en el set de rodaje de 'Rust'. "Tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo", ha advertido el actor.

En un tono pausado y sereno, Alec Baldwin ha reflexionado sobre que es "la peor experiencia que había vivido", pero que según él "ha habido más personas amables, reflexivas y de espíritu generoso que malignas por la muerte de Halyna Hutchins".

Además, en la publicación asegura que ha consultado especialistas del ámbito filosófico y religioso para ayudarle. "He tenido algunas llamadas telefónicas muy interesantes con algunas personas muy interesantes a las que no nombraré, pero algunas de ellas son personas bastante conocidas que se ocupan de todo tipo de temas de comportamiento, filosóficos, religiosos, espirituales, de meditación", ha desvelado.

Alec Badlwin lleva meses defendiéndose

Alec Baldwin, un declarado en contra de las armas, lleva defendiendo su inocencia desde que ocurrieron los fatales hechos y ha concedido entrevistas de máxima audiencia para explicar su versión. "Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado. Alguien puso munición real en esa pistola. No puedo decir quién fue pero no fui yo", llegó a decir en diciembre.

Este vídeo se une a su felicitación navideña en la que también agradeció el apoyo recibido durante todas estas semanas. El actor estadounidense concluyó el post deseando un feliz año.

