Alec Baldwin habla con la prensa por primera vez sobre el accidente que mató a Halyna Hutchins

Hace ya una semana de la noticia más impactante de los últimos meses y que dio la vuelta al mundo. Se trata del accidente en el rodaje de 'Rust' que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins tras un disparo de Alec Baldwin con una pistola que cuya munición falsa estaba mezclada con munición real.

Y ahora, el actor ha querido hacer sus primeras declaraciones ante la prensa, aunque no es la primera vez que habla, ya que su primer mensaje fue por Twitter.

Baldwin se encontraba refugiado en su casa de Manchester, Vermont (EE.UU) con su familia cuando decidió plantar cara a la prensa y hablar con los paparazzi allí presentes.

El vídeo de Baldwin con la prensa

En el vídeo, grabado por algunos medios como TMZ o Daily Mail, vemos a Baldwin acompañado de su mujer Hilaria, que también graba la conversación con su móvil. Es entonces cuando el actor le pregunta a los reporteros que qué es lo que quieren saber.

"No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso", dijo Baldwin a los periodistas. "Me lo ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo", decía.

"Ella era mi amiga", dijo Baldwin a los paparazzi sobre Hutchins. "El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel (Souza), el director". Hilaria intentó interrumpirlo entonces y él dijo, "disculpa" para continuar "éramos un equipo muy, muy... bien engrasado, filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento".

Después, invitó a los periodistas a hacer más preguntas, y la esposa de Baldwin mostró su enfado cuando uno de ellos no pudo recordar el nombre de Hutchins: "Su nombre es Halyna", dijo Hilaria Baldwin. "Si pasáis tanto tiempo esperándonos, deberíais saber su nombre".

Se reunió con el esposo de Halyna Hutchins

Además, también desveló que se reunió con el esposo de Hutchins y su hijo pequeño pero que "no sabría cómo categorizar" cómo fue la reunión: "El tipo está abrumado por el dolor. Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es uno entre un billón de episodios".

Además, reveló que está "contacto constante" con el marido y el hijo de Hutchins, que están "en estado de shock": "Estamos esperando ansiosamente que el Departamento del Sheriff nos diga lo que ha arrojado su investigación".

