Alec Baldwin, denunciado por otra trabajadora del rodaje de 'Rust': "Decidió jugar a la ruleta rusa con un arma cargada"

El rodaje de 'Rust', la película de Alec Baldwin, sufría un fatal accidente cuando Baldwin disparaba un arma de fogueo que impactaba contra la directora de fotografía Halyna Hutchins. Por desgracia esta pistola, que no debía estar descargada, lo estaba y contaba con munición real, por lo que Halyna falleció debido a ese disparo.

Las investigaciones sobre lo ocurrido no han cesado y el rodaje continúa detenido indefinidamente mientras las autoridades competentes tratan de descubrir qué pudo suceder con el arma que se disparó. Pero este asunto ha salpicado en gran medida a Alec Baldwin por empuñar el arma e incluso el actor ha sido denunciado por lo sucedido por el miembro del equipo que sostuvo a Halyna tras el disparo.

Ahora Alec se enfrenta a una nueva denuncia. Esta vez ha sido Mamie Mitchell, la script supervisora de la película, quien ha demandado al actor declarando: "Alec Baldwin de manera intencionada y sin ninguna causa o excusa cargó y disparó un arma cargada", recoge Deadline.

"A pesar de que la siguiente escena que teníamos que grabar no requería cargar y disparar ningún arma de fuego. El Sr. Baldwin decidió jugar a la ruleta rusa con un arma cargada sin comprobarla y sin que el armero hiciese lo propio. Alec Baldwin debería haber asumido que el arma en cuestión estaba cargada o esperar a que alguien le verificara que efectivamente no lo estaba".

A lo que añade: "No tenía derecho a confiar en una supuesta declaración del asistente de director en la que le decía que era una 'pistola fría'. El Sr. Baldwin no puede esconderse detrás del asistente del director para intentar excusarse sobre el hecho de que él no revisó el arma".

Así se pronunciaba Alec Baldwin sobre la muerte de Halyna Hutchins

Entre todo el misterio que rodea al fallecimiento de Halyna Hutchins en el rodaje de 'Rust', Alec Baldwin decidió hablar por primera vez en público por lo ocurrido.

En el vídeo que recogen algunos medios como Daily Mail Alec se sincera: "No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. Me lo ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo"

"Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel (Souza), el director. Éramos un equipo muy, muy... bien engrasado, filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento", sigue explicando.

Finalmente, la mujer del actor termina pidiendo respeto por Halyna: "Su nombre es Halyna. Si pasáis tanto tiempo esperándonos, deberíais saber su nombre".

