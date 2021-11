Alec Baldwin, denunciado por negligencia por el compañero del equipo que sostuvo a Halyna Hutchins tras el disparo

Serge Svetnoy, jefe de electricidad de la película 'Rust', ha demandado a Alec Baldwin y a otros miembros del equipo por saltarse los protocolos de seguridad en relación al uso de armas de fuego tras la muerte de Halyna Hutchins durante el rodaje de la cinta.

En dicha demanda Serge asegura que estuvo a punto de ser alcanzado por la munición del arma y que las medidas de recorte de gastos en un proyecyo en el que había armas implica que el actor y productor Alec Baldwin, la armero Hannah Gutiérrez Reed y otros productores de 'Rust' era conscientes "de la ilicitud y la nocividad de su conducta".

El electricista, íntimo amigo de la fallecida, alega que "sabían que su conducta creaba un riesgo sustancial de daño significativo y de muerte, sin embargo, actuaron y continuaron actuando de manera deliberada, lasciva, imprudente, consciente, deliberada, agravada, indignante y reprobable por el desprecio a los intereses, derechos, y la seguridad del elenco y el equipo de 'Rust'".

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el abogado del demandante, Gary A. Dordick, habló sobre lo que vivió su representado en el trágico incidente: "Estaba en el set junto a sus amigos cuando dispararon contra la Sra. Hutchins. La sostuvo en sus brazos, con las manos manchadas de sangre, mientras ella agonizaba en el set esperando ayuda".

Svetnoy, visiblemente emocionado durante la comparecencia, explicó también que "no culpo, y todavía no culpo, solo a una persona, especialmente no a una persona. Hay muchas personas involucradas en el proceso de realización de películas. Todas las personas deben hacer su trabajo y asumir la plena responsabilidad por ello".

El demandante también quiso añadir que fue alcanzado por fragmentos de la bala al pasar cerca de su rostro y que sufre lesiones emocionales y mentales y que con su denuncia pretende enviar un mensaje a los productores del mundo, "pidiéndoles que no ahorren dinero en el equipo y contraten a profesionales".

