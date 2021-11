Alec Baldwin defiende así las condiciones laborales del rodaje donde murió Halyna Hutchins

El pasado fin de semana Alec Baldwin decidió hablar abiertamente con la prensa sobre el accidente en el que murió Halyna Hutchins. El actor y su mujer se acercaron a hablar con unos paparazzis que les seguían.

"Es una investigación en curso porque ha muerto una mujer. ¡Ella era mi amiga! Era mi amiga... El día que llegué al rodaje y empezamos a grabar la llevé a cenar, con Joel, el director. Éramos una máquina muy, muy bien engrasada".

Alec Baldwin ha decidido ahora compartir en Instagram una serie de capturas de pantalla de un un comunicado de Terese Magpale Davis, que trabajaba en el departamento de vestuario de la película. En el hilo, la mujer echa por tierra las habladurías sobre que el reparto de actores y el equipo de 'Rust' estaban trabajando en condiciones inseguras o injustas.

"Estoy tan harta de esta narrativa. He trabajado en esta película. La historia que se está contando sobre nosotros sobre exceso de trabajo y rodeados de condiciones inseguras y caóticas son solo tonterías".

Davis sigue hablando sobre las condiciones laborales y los descansos que tuvieron y cómo después de tener un fin de semana de 56 horas antes del trágico fallo de encendido, nadie estaba "demasiado cansado para hacer su trabajo", algo que, según ella, era "comprobable a diario".

También cuenta en dicho comunicado su opinión sobre las informaciones de que los miembros del equipo de cámara no recibieron un alojamiento seguro y adecuado, alegando que la mayoría del equipo ni siquiera usó las habitaciones que les dieron porque la producción terminaba muy temprano todos los días.

"El equipo de cámara TENÍA hoteles. Simplemente no sentían que fueran lo suficientemente elegantes. NO que fueran inseguros", afirmó. La joven también afirma que el equipo tenía un "representante sindical" que aconsejó a la producción que "no se rindiera al equipo de cámara".

Davis luego habló sobre la contratación de la armero Hannah Gutierrez-Reed y el asistente de dirección David Halls, y aunque expone que Gutiérrez-Reed "no era la persona más experimentada para el trabajo", tenía un buen currículum y "grandes referencias". Sobre Halls la mujer ha insistido en que nunca le pareció "frívolo con la seguridad", pero sí notó que Halls estaba "estresado" por la salida del equipo de cámara, lo que retrasó el calendario de rodaje de la película.

A continuación puedes ver parte de los post compartidos por Alec Baldwin, en su perfil de Instagram puedes leer el resto.

