A Alec Baldwin le aseguraron que la pistola no estaba cargada antes del disparo que mató a Halyna Hutchins

Este 22 de octubre salía a la luz la impactante noticia de que Alec Baldwin había matado por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins de un disparo en el pecho y que había herido al director Joel Souza en el hombro.

"Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil estaba cargado en el arma", decía el Sheriff en un comunicado, revelando que están investigando si la persona que ha cargado el arma cometió un error metiendo balas en el interior, o si por el contrario ya había una bala en el cargador.

Un día después, Alec Baldwin se pronunciaba sobre lo sucedido en el rodaje de 'Rust', la película western donde ocurrió el fatal incidente: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins".

Sale a la luz la declaración jurada

Ahora el New York Times y Associated Press han publicado la declaración jurada presentada por la Oficina del Sherrif del condado de Santa Fe, revelando nuevos detalles del suceso. Según desvelan, "el arma fue declarada segura por el asistente de producción". El asistente de producción gritó "pistola fría" en el set lo que significa que la pistola de hélice era segura de usar y no contenía munición real.

Sin embargo, cuando Baldwin apretó el gatillo, disparó un proyectil que golpeó fatalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el pecho y golpeó al director Joel Souza en el hombro. The Times informó que el documento dice que Hutchins estaba parado frente a Souza en el momento del incidente.

Además, el asistente de producción "no sabía que había balas reales en el arma de apoyo" y el arma fue preparada por un armero de antemano. La declaración jurada establece que al armero se le dio la pistola de apoyo y luego se quitó la "carcasa gastada" del arma antes de entregársela a la policía.

Baldwin vestía con la ropa de 'Rust' pero se cambió y también entregó su ropa a la policía, quienes dijeron que parecía "tener manchas de sangre".

