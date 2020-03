Alec Baldwin acusa a los productores de una película de haberle obligado a rodar escenas comprometidas con una menor

. @DanaBrunetti , @NickGuthe et al throw water on @ABFalecbaldwin 's memoir claim he didn't know @NikkiReed_I_Am 's age https://t.co/x8ZqD9CeeF

@ABFalecbaldwin @TatianaSiegel27 @NickGuthe @NikkiReed_I_Am Name something I've done shady or unethical, Alec. You lied, face it, admit it and move on. I'm not afraid of bullies like you.