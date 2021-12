Alec Baldwin, sobre el accidente de Halyna Hutchins: "Si me sintiera responsable, me podría haber suicidado"

Unas semanas después de que el mundo entero se hiciera eco del terrible accidente que tuvo lugar en el rodaje de 'Rust' en New Mexico, Alec Baldwin se ha sentado para hablar de la tragedia.

Mientras estaban ensayando una escena de la película donde Baldwin era protagonista, la pistola que sostenía y que por alguna razón tenía balas de verdad, impactó a la directora de fotografía Halyna Hutchins provocando su muerte.

Después de unas duras semanas para el equipo y varias demandas de por medio de otros miembros del equipo que parecen culpar a Baldwin, el actor ha concedido una entrevista televisada con George Stephanopoulos para ABC.

Sobre la investigación que continúa en curso, Alec declaró: "Solo hay una pregunta que resolver, y esa es de dónde salieron las balas reales", asegura. "Yo no apreté el gatillo. Yo nunca apuntaría a alguien y apretaría el gatillo. Nunca", añadía el actor en un avance que ya pudo verse el día anterior.

"A no ser que la persona sea el director de fotografía que me está dirigiendo para ver dónde hay que apuntar la pistola para el ángulo de la cámara", aclara. "Ese día hice exactamente lo que había hecho cada día en esa película".

Sobre el fatídico momento, asegura que fue Hutchins quien le dijo que apuntara hacia la cámara pero ligeramente fuera del plano, hacia su axila. "Suelto el percutor y 'bang', la pistola se dispara".

Entonces el actor confiesa que tuvo que pasar casi una hora para que pudiera empezar a entender que había una bala real en la pistola, "creía que se había herido por una de fogueo por estar cerca o un infarto...", cuenta. "La idea de que alguien hubiera puesto una bala real en la pistola no era ni siquiera una realidad".

Entonces el entrevistador pregunta, "¿te sientes culpable?".

"No", responde. "Alguien es responsable por lo que ha pasado y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo", replica.

Alec Baldwin se emociona al hablar de Halyna

No obstante, eso no quita que sienta una "profunda tristeza" por lo ocurrido y por Halyna, y también habla de su hijo de 9 años. "Yo solo pienso, 'este pequeño ya no tiene una madre'", dice mientras se emociona.

"Era alguien que era querida por todo el mundo, y admirada por todos los que trabajaron con ella", añade.

Alec también se emociona al decir "haría cualquier cosa en mi mano para deshacer lo que pasó. Quiero asegurarme de no parecer que soy la víctima, porque tenemos dos víctimas aquí".

Sobre cómo se encuentra ahora, termina diciendo: "Tengo sueños sobre esto constantemente. Me despierto todo el tiempo donde armas se disparan. Estas imágenes vienen a mi mente y me mantienen despierto por las noches y no he dormido en semanas y físicamente he estado teniendo problemas".

Y al preguntarle si cree que su carrera se ha acabado, responde: "Podría ser".

