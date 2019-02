La nueva polémica imagen del remake de 'Aladdin' que ha disgustado a sus fans

Hace unos días que cundió el pánico en redes sociales cuando salieron las nuevas imágenes promocionales del remake de 'Aladdin' que dejaban ver el nuevo aspecto de el Genio, que será interpretado por Will Smith.

Ahora, una nueva imagen ha vuelto a poner a la película en el centro de atención de todos su seguidores y, sobre todo, de Twitter, donde parece que la gente está bastante disgustada con el resultado. La fotografía no es oficial y no se sabe si forma parte de la promoción de la cinta, ya que ha sido publicada por un periodista de The Disinsider, un medio especializado en noticias de Disney. Dale al play al vídeo de arriba para ver la polémica imagen a la que nos referimos y los cientos de comentarios que ha desatado.

