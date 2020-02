Agustín Almodóvar a Carmen Maura: "Tranquila, no pensamos llamarte"

"Tranquila, no pensamos llamarte". Con esta lacónica sentencia ha respondido en Twitter el productor Agustín Almodóvar, mano derecha de su hermano Pedro, a Carmen Maura, quien en una reciente entrevista con el diario El País aseguró que no creía que volviera a rodar con el cineasta manchego. "Es tenso", apostilló la actriz.

"Nos tomamos un café para 'Volver', rodé y ya está. No creo que vuelva a trabajar con él. Porque sus rodajes son tensos, y no me apetece. Alex (de la Iglesia) es más joven y simpático, no hay color. Eso sí, es un juguetón y te magulla en el rodaje... Entiendo su sentido del humor, cercano al mío", reflexionó Maura en el citado periódico.

La actriz estrena este viernes en España 'Las Chicas de la Sexta Planta', cinta por la que ha ganado el Premio Cesar a Mejor Actriz de Reparto en Francia, donde además ha sido un éxito de taquilla.