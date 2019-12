La adaptación al cine de 'After. Aquí empieza todo' fue todo un éxito el año pasado y los fans no pueden esperar la llegada de su secuela, 'After. En mil pedazos'.

La película, que ya ha terminado su rodaje, vuelve a contar con Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin como la pareja de Tessa y Hardin, aunque esta vez tendrán que hacer frente a varios obstáculos y entre ellos la llegada de un tercero en discordia, Dylan Sprouse.

La cuenta oficial de la película está publicando algunos detalles detrás de las cámaras para amenizar la espera y acaban de publicar un vídeo adorable que tiene a los fans revolucionados.

"¿Puede levantar la mano el verdadero Hardin Scott?", se escucha en el vídeo, y Hero Fiennes levanta la mano junto a un niño pequeño.

Se trata de John Jackson Hunter, el joven actor que da vida en la película a Hardin de pequeño en un flashback, ¡así que la respuesta correcta es que ambos son el verdadero! ¿No te parece adorable?

