¿Qué ha pasado? 'After' pierde a uno de sus actores principales para la tercera entrega, 'After We Fell'

Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin y compañía ya se encuentran de vuelta al rodaje tras la gran acogida de 'After. En mil pedazos'.

Tras el estreno de la secuela no tardó en anunciarse que también habían dado luz verde a 'After 3' y 'After 4' y las grabaciones ya están en marcha.

Sin embargo, ahora se ha sabido que uno de sus actores principales no retomará su papel en las próximas entregas, después de haber tenido un papel clave en la segunda.

Al parecer, y como él mismo ha confesado, no se ha llegado a un acuerdo con la productora y ha tenido que tomar una difícil decisión. Puedes ver de quién se trata y sus palabras de despedida en el vídeo de arriba.

