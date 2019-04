'After: Aquí empieza todo' ya prepara su secuela y esta será su historia

La historia de Hardin y Tessa tiene mucho más que contar. 'After' se ha estrenado con un gran revuelo entre el ejército de fans de las novelas de Anna Todd, y la cinta protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin parece haber tenido tanta acogida que ya se estaría preparando una segunda entrega.

Así lo ha dejado caer su autora a International Business Times: "Afortunadamente hemos hecho una peli indie que no ha costado mucho dinero, así que no quiero gafarlo, pero creo que estamos en una buena posición para hacer la segunda. Pero nunca se sabe, no se sabe si la gente irá a verla o no".

Todd también ha reconocido al medio que ya le han encargado el guión de 'After 2' junto a otro guionista.

"No puedo decir ahora quién es, pero tiene una estructura genial. Así que estamos trabajando muy bien juntos y estoy emocionada"

La secuela seguiría la historia del segundo libro, 'After: En mil pedazos', en el que Hardin tendrá que luchar como nunca para recuperar la confianza de Tessa después de que ella descubra el turbio origen de su relación. ¿Es posible volver a sonreír cuando todo se rompe en pedazos?

'After: Aquí empieza todo' está en cines desde hace una semana.

