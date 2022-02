'After. Amor Infinito' anuncia fecha de estreno y el primer póster causa indignación en redes

La saga 'After' es un fenómeno que ha conquistado a millones de fans en el mundo tanto con los libros de Anna Todd como con su adaptación al cine.

Ahora llega la última película, 'After. Amor Infinito' ('After Ever Happy') en la que se despedirán sus protagonistas Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin.

Eso sí, no será el final del universo After que ya tiene confirmada otras dos películas con su directora, Castille Langdon.

'After. Amor Infinito' ha anunciado su fecha de estreno en diversos países y en ESpaña llegará a los cines el 26 de agosto.

El anuncio ha llegado en San Valentín de la mano de un primer póster con los protagonistas, pero los fans se han quedado muy extrañados porque es un poco difícil reconocerlos.

Póster de 'After. Amor Infinito' | Diamond Films

"¿Pero este photoshop? Nuestros protas tienen un aspecto increíble no hace falta hacer esto la verdad", "espera algo más de vosotros en San Valentín" o "creía que los habían cambiado" son algunos de los comentarios de la publicación oficial.

No obstante, también hay multitud de mensajes emocionados con la esperada conclusión de la saga. 'After. Amor Infinito' será el broche de oro a la historia de Tessa y Hardin.

Así es 'After. Amor Infinito'

El amor de Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin) nunca ha sido fácil. Mientras él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle... él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella. Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Pero será su destino seguir estando juntos?

Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langford, Carter Jenkins, Louise Lombard, Chance Perdomo, Rob Estes, Kiana Madeira, Anton Kottas, Ryan Ol, Tosin Thompson, Jack Bandeira, Jordan Peters, Atanas Srebrev y Velizar Binev completan el reparto de esta última parte.

