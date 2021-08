'After. Almas perdidas': Todo lo que debes saber de la tercera parte con Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin

En 2019 se estrenaba mundialmente la adaptación audiovisual de la novela escrita por Anna Todd, 'After. Aquí empieza todo'. El largometraje fue protagonizado por Hero Fiennes-Tiffin (Hardin Scott) y por la actriz Josephine Langford (Tessa Young).

La historia de amor entre estos personajes se convirtió en todo un fenómeno cinematográfico por lo que se procedió inmediatamente la producción de su segunda entrega: 'After. En mil pedazos'. Aunque la secuela se lanzase en medio de la pandemia, tuvo una gran acogida por parte del público, quien espera impacientemente el estreno de la tercera película.

Ahora, el tercer largometraje de la saga se llama 'After. Almas perdidas' y será estrenada en España el próximo 3 de septiembre, por lo que en este artículo te contaremos todos los datos que necesitas saber antes de ver el nuevo capítulo del amor entre Hardin y Tessa.

Muchos cambios en el reparto

Los productores de la saga decidieron rodar del tirón las dos últimas entregas de 'After', concretamente en Bulgaria puesto que era uno de los países con menor nivel de casos COVID. Esta decisión supuso que muchos actores originales hayan tenido que ser reemplazados, como ocurre por ejemplo con Shane Paul McGhie que ya no interpretará más a Landon Gibson, el mejor amigo de Tessa. El actor estadounidense será sustituido por el actor del reboot de 'Sabrina', Chance Perdomo.

Además, Candice Accola; quien interpretaba el papel de Kimberly, será reemplazada por Arielle Kebbel, una de sus compañeras en el rodaje de 'Crónicas Vampíricas'.

Otro papel que ha cambiado de actor es el de Christian Vance, a quien daba vida Charlie Weber y que en la tercera parte de la historia de 'After' será representado por Stephen Moyer.

¿Quién es Nora?

Diamond Films ha compartido recientemente en su cuenta de Instagram un fotograma de la tercera película en el que aparece un personaje crucial para el desarrollo de la trama: Nora Gibson.

Este personaje será interpretado en la gran pantalla por Kiana Madeira, que es muy popular por su participación en la producción de Netflix 'Trinkets', y los fans están muy entusiasmados con la elección de la actriz porque encaja perfectamente con cómo se habían imaginado que era Nora según las narraciones de Anna Todd.

Dylan Sprouse no participará en 'After. Almas perdidas'

En 'After. En mil pedazos' se introdujo al personaje de Trevor, un chico sumamente atractivo, arrogante y astuto, que complicó todavía más la relación entre Tessa y Hardin.

Dylan Sprouse era el actor que dio vida a Trevor, y también fue la persona que confirmó que su personaje no aparecería en la última película de 'After', aunque no quiso declarar los motivos por los que se tomó esta decisión, probablemente teniendo que ver con el cambio de localización del rodaje.

Josephine Langford y Dylan Sprouse en 'After. En mil pedazos' | Diamond Films

Los secretos más oscuros de Hardin y Tessa

'After. Almas perdidas' es el penúltimo capítulo del romance entre Hardin Scott y Tessa Young, por lo que la trama gira principalmente en torno a su relación y el pasado que hizo de Hardin un chico tan posesivo. Incluso podemos ver en el tráiler algunas pistas de ello.

Además, habrá un punto de inflexión sumamente importante en la vida de Tessa porque encontrará a su padre después de 9 años sin saber nada de él.

En la nueva secuela, Tessa tomará una decisión que cambiará radicalmente su vida y su relación amorosa. Los secretos que salen a la luz sobre su familia y la de Hardin ponen en peligro su futuro juntos y ya nada será como antes.

¡Te dejamos el tráiler arriba para que le eches un vistazo!

