'After. Almas perdidas' es la tercera parte de la saga de libros de Anna Todd protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin, y por fin tenemos el primer avance.

El tráiler no ha dejado indiferente a los fans con sus escenas más pasionales y algunos atisbos de los problemas de confianza a los que se enfrentarán Tessa y Hardin, pero también ha dejado ver al nuevo personaje que podría suponer una amenaza para la relación: Robert.

El personaje, interpretado por Carter Jenkins, es en el libro un camarero que está muy interesado en Tessa y con el que tiene una conexión instantánea. Cuando se reencuentran en Nueva York y él está estudiando medicina, su 'relación' no hará ninguna gracia a Hardin.

Debido a los problemas que ha supuesto la pandemia del coronavirus para los rodajes y su traslado a Bulgaria, muchos de los actores principales de la saga han sido reemplazados en 'After 3', y Trevor, el personaje de Dylan Sprouse, también se despidió de la saga.

Así, el nuevo papel de Jenkins podría ser clave para la trama y suponer un gran salto para el actor. Si te suena su cara, es posible que lo vieras junto a Bella Thorne protagonizando 'Famous in Love' de la creadora de 'Pretty Little Liars'.

Y si no has visto aún el caliente adelanto, no te pierdas detalle en el vídeo de arriba.

