'After: En mil pedazos': Primer vistazo a la escena más descorazonadora entre Tessa y Hardin

'After: Aquí empieza todo', la primera entrega de la historia sobre Tessa ( Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), terminó poniendo fin a su relación tras descubrirse que todo comenzó con una apuesta. Y 'After 2' comienza tras los sucesos ocurridos. Tessa quiere olvidarlo, sin embargo él ahora no quiere perderla.

Y aunque todos tengamos ganas de ver la nueva entrega, parece que Anna Todd, la autora de los libros en los que están basados las películas, tiene muchas ganas de ver una escena en concreto. La autora ya avisaba que será emotiva y te hará llorar, y ahora ha compartido un avance en exclusiva de la película relacionada con la escena, que puedes ver en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa:

"Es increíblemente sexy": Dylan Sprouse revela los motivos por los que decidió interpretar a Trevor en 'After. En mil pedazos'