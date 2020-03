El adorable perro de 'Kingsman' se puso elegante para la premiere y fue el más aplaudido de la noche

Desde su protagonista hasta el villano, la cantidad y diversidad de personajes que nos presentaron en la primera parte, se ganó un hueco en nuestra memoria. Pero si hay alguien que destacó por encima de todos, esa es la mascota de Eggsy. Este perro conquistó el corazón de Taron Egerton y, de paso, de la audiencia. Por lo que no podía faltar en la presentación de la secuela. Pero lo que no se esperaban los que allí acudieron es que lo hiciera vestido de gala. Si en la pantalla ya era imposible no querer llevárselo a casa, prepárate para verle trajeado.

Pronto le volveremos a ver en acción, pero sin duda será difícil superar esta increíble puesta en escena. Porque no importa que seas una estrella de Hollywood y que tus fans no te dejen dormir por las noches, si JB aparece en la premiere, las cámara y los focos le apuntarán directamente.

El próximo 22 de septiembre podremos ver 'Kingsman: El círculo de oro', por lo que volveremos a la agencia inglesa con más estilo de los últimos años, para ver como se impregna del espíritu americano. ¿Tenéis ganas de verla? Sabemos que de ver a JB muchísimas. Nosotros tampoco podemos resistirnos.