Addison Rae confiesa que practicó en privado sus besos con Tanner Buchanan para 'He's All That'

'He's All That' ya ha dejado de hacerse esperar: la nueva versión de 'She's All That' ('Alguien como tú') ya está disponible. Pero no quiere quedarse en la mítica comedia romántica de instituto de los años 90, ni ser solo una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

En la película original, tenemos como protagonista a Zack (Freddie Prinze Jr.), el típico deportista popular del instituto, y la premisa de una apuesta que él hace con sus amigos, que atienden al mismo tópico que él: transformar a cualquier chica en la reina de baile. Y ella es la tranquila y reservada Laney Boggs (Rachel Leigh Cook). Pero Zack, a base de pasar tiempo juntos y conocerse más y más, termina enamorándose completamente de ella. Aunque como no podía ser de otra forma, Laney se enterará del motivo real por el que Zack se acercó a ella en un principio.

La película fue todo un éxito cuando se estrenó y sigue estando muy presente en la cultura pop actual. Tanto que nada más y nada menos que el director de 'Chicas malas', Mark Waters, está al cargo de 'She's All That', la película que quiere darle un giro a tal icono. En esta ocasión, los roles cambian y es la chica la que quiere hacer del "rarito" el próximo rey del baile. Además, también está actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de Internet.

Y la elegida como protagonista es Addison Rae, una exitosa tiktoker que acaba de dar el salto al cine, y que en 'He's All That' da vida a una de las chicas más populares del instituto y que, tras la ruptura con su novio, al que asegura haber "creado" ella, apuesta con sus amigas que podrá conseguir que cualquier chico sea el próximo rey del baile. Como en la película original, el amor vendrá solo.

Tanner Buchanan es el compañero de Rae en esta película y los dos han contado a ET algunos detalles sobre el proyecto y el rodaje. Como que practicaron sus besos en privado. "Practicamos el beso juntos en privado. ¡Tienes que hacerlo! Es incómodo la primera vez frente a todos, así que pensamos: 'Está bien, tenemos que enfrentarnos. ¡Hagámoslo!", explica la tiktoker.

En lo que su compañero se muestra de acuerdo: "Me pongo nervioso con cualquier cosa", admite. "A cualquiera que tenga que besar, me pongo muy nervioso. Así que tengo que hacerlo antes de hacerlo en pantalla. No quiero avergonzarme, eso es todo lo que es. Tiene que haber ensayos, siempre", añade con sinceridad.

Pero Addison Rae también habló de cómo se siente habiendo protagonizado una película como esta. "¡Me siento tan emocionada y tan agradecida! No sé, es muy difícil. Como, estoy sin palabras el 99 por ciento del tiempo", se abre la ahora también actriz. "Esta oportunidad fue obviamente tan increíble y estoy muy agradecida por el elenco, el equipo, la producción y realmente por todos los que han tenido un papel en esta llegada a la vida. Es realmente surrealista", añade.

"Definitivamente quiero seguir haciendo películas. Estoy muy emocionada por eso. Se avecinan muchas cosas nuevas y emocionantes, pero no demasiado de lo que pueda hablar todavía. Todo va a ser muy emocionante y espero que sorprenda a mucha gente", avanza Rae a todos sus fans.

Seguro que te interesa...

Addison Rae, protagonista de los MTV Movie Awards por su arriesgado look y su beso de película a Tanner Buchanan