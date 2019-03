La adaptación al cine de 'Death Note' cambia finalmente de manos

La adaptación cinematográfica de 'Death Note' se pasa a Netflix, que se ha mostrado muy interesada en hacerse con los derechos, después de que Warner decidiera no seguir produciéndola, a pesar de que el rodaje tenía planificado comenzar esta primavera.

Según publica The Wrap, Netflix se encuentra negociando con el cineasta Adam Wingard ('The Guest') para llevar a cabo la adaptación hollywoodiense del popular manga japonés'. El servicio de streaming quiere fichar al actor Keith Stanfield ('Straight Outta Compton') que se uniría al reparto liderado por Nat Wolff ('Ciudades de papel', 'Bajo la misma estrella') y Margaret Qualley ('The Leftovers').

La historia de sobra conocida por los amantes del manga y el anime narra la historia de un estudiante que se encuentra por casualidad un cuaderno que permite matar a cualquier persona escribiendo su nombre en él.