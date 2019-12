Los fans del Universo Cinematográfico Marvel esperan como agua de mayo la llegada de Adam Warlock, pero a estas alturas, confirmada ya la tercera parte de 'Guardianes de la Galaxia', en la que presumiblemente aparecerá el personaje, seguimos sin saber qué actor le interpretará.

Lo cierto es que todos los rumores apuntan a que Zac Efron será el intérprete que finalmente se haga con el papel. En este sentido, en We Got This Covered apuntan que, aunque el proceso de cásting de la nueva película de James Gunn aún no ha comenzado, el estudio considera que el actor que empezó su carrera en 'High School Musical' sería el más indicado para hacerse con el rol de Adam Warlock.

Si lo piensas, Zac Efron cuenta con varias ventajas: tiene una gran vis cómica, por lo que encajaría perfectamente en el rollo de 'Guardianes de la Galaxia Vol 3.', y además no ha interpretado previamente a ningún superhéroe con el que se le pueda identificar y distraer al público.

En las últimas semanas imágenes del actor, que puedes ver en el vídeo de arriba, hay un detalle que podría indicar que Efron está preparándose ya para el papel.

Seguro que te interesa:

Zac Efron se sincera sobre sus problemas en 'High School Musical'