No cabe duda que los tráilers de las grandes producciones cinematográficas causan tanta expectación como las películas que anuncian. No hace falta más que ver algunos ejemplos recientes, como los de 'Guardianes de la Galaxia Vol.2' o 'Fast and Furious 8' para ver que estos primeros avances son muy necesarios para los blockbusters. ¿O no?

Al parecer, Adam Driver tiene una opinión diferente respecto a los tráilers. Y es que el actor que interpretó al villano Kylo Ren en 'El Despertar de la Fuerza' no quiere que se publique ningún tipo de avance de la próxima película, la cual será la octava de la saga 'Star Wars'.

Así lo ha revelado el actor a CinemaBlend en un acto de promoción de su nueva película 'Silencio', dirigida por Martin Scorsese. "Creo que sería muy valiente, ¡me encantaría', señala Driver sobre esta idea. También añade que "cuanto menos se sepa (sobre la película), la experiencia será más excitante".

¿Crees que 'Star Wars' no debería enseñar al público el material de su octava película hasta su estreno el 15 de diciembre del 2017? ¿O por el contrario te mueres de impaciencia por ver su primer tráiler?