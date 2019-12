Adam Driver es uno de los actores que más ha triunfado en el último periodo de este 2019. El actor estrenó el 22 de noviembre la película 'Historia de un matrimonio', la cual, ha conseguido cautivar a los espectadores y a partir del 19 de diciembre, podremos verle de nuevo como Kylo Ren en 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'.

A pesar de este dulce momento profesional, parece que el resto de factores de la vida de Driver pueden no ir tan bien, ya que según el medio Daily Beast abandonó su última entrevista en National Public Radio donde se disponía a hablar sobre sus proyectos profesionales para el podcast Fresh Air. El momento del abandono se produjo cuando el equipo del medio le propuso reaccionar a una escena de la propia película que protagoniza, 'Historias de un matrimonio', en la que el actor aparece cantando la canción 'Being Alive'.

A pesar de que esta decisión fuese inesperada, Adam Driver ya habló en este mismo programa de radio en 2015 sobre su temor a escucharse a sí mismo. "No quiero escuchar la mala actuación que probablemente hice durante ese clip. Siempre que me escucho, lo odio y me gustaría cambiarlo, pero no puedo", explicó cuatro años atrás en tono jocoso. Además, concluyó el asunto contando que nunca está conforme con su trabajo: "creo que tengo tendencia a intentar mejorar las cosas. Me vuelvo loco a mí mismo y a las personas que me rodean por las cosas que desearía cambiar".

Toda esta situación ha dejado confusos a los trabajadores del medio que han querido expresar su parecer a través del director Danny Miller mediante un escrito en el que decía: "Realmente no entendemos por qué se fue. Estábamos ansiosos por la entrevista. Ahora estamos decepcionados por no tener una nueva entrevista para compartir con nuestros oyentes sobre 'Historias de un matrimonio'.

Finalmente, el podcast de la entrevista ha sido suspendido por falta de contenido y el mismo Adam Driver aun no ha dado una explicación sobre el extraño comportamiento que ha dejado sin entrevista a sus fans.

