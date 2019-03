Acusan de racismo a Keaton Jones, el niño víctima del caso viral de bullying, y a su madre

Sus lágrimas y sus palabras han conmovido a medio mundo en las últimas horas, pero algunas imágenes colgadas en la cuenta de Facebook de la madre de Keaton Jones han sembrado la duda en el relato del niño.

En concreto, unas en las que Keaton aparece junto a su familia y sosteniendo la bandera confederada, considerada un símbolo racista y que aboga por la supremacía blanca. Su madre ha puesto su cuenta en modo privado, por lo que ya no son accesibles al dominio público, pero hay pantallazos que demuestran los mensajes que lanzaba en la red social.

Además, algunos testigos aseguran que el incidente al que el menor se refería en el vídeo, en el que se vio implicado estando en su centro escolar, estuvo provocado por sus comentarios racistas. Gregory Clay, el director del instituto, ha declarado que el bullying no es tan "incontrolado como podrías creer tras ver el vídeo". No obstante afirma que tomarán medidas: "Todo el mundo vio el vídeo y fue horrible. No queremos que nadie se sienta así. Keaton es un buen chico y cuidaremos de él".