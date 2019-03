DJ Wh1PLA$H, la parodia de 'Whisplash': "Eres el DJ de mierda con menos talento del mundo"

El youtuber Nacho Punch se mofa de 'Whisplash' con una parodia en su versión DJ. El joven ha convertido la historia de Damien Chazelle en una escuela de jóvenes talentos de discoteca en la que su protagonista sufrirá igual que Miles Teller.

"Vienes a Skrillex Academy, una de las escuelas de más categoría del país. La clave está en relajarse y robar la música a otras personas" dice el profesor que hace sufrir al futuro DJs.

Al prometedor pinchadiscos se le pone el dedo como un tomate de tanto ensayar con su ordenador. Y todo para acabar dándose cuenta de que ha elegido una profesión a la que se apunta hasta su novia.

"Traté de decirte algo pero no lo hice. Yo también soy una DJ de mierda. La DJ Gatita" confiesa su novia justo cuando ella va a dejarle.

Pero esto no es nada. Os dejamos el video para que podáis partiros como nosotros, que no tiene ningún desperdicio. Si eres de los que no sabe mucho inglés, miraló con subtítulos en español.