En la última edición de los MTV Movie Awards celebrada el pasado 13 de abril, el actor Vin Diesel y Paul Walker fueron reconocidos con el galardón a mejor pareja de cine en la gran pantalla por 'Fast and Furious 6'.

Vin Diesel utilizó su cuenta de Facebook para expresar su agradecimiento por el galardón ya que no pudo estar presente por que estaba rodando la séptima entrega de la saga. El actor no olvida a su amigo y compañero Paul Walker y ha querido rendir un especial tributo con un emotivo y sincero vídeo que ha compartido con todos sus seguidores y con los del desaparecido actor.

"Hola a todos, me hubiera gustado estar allí en persona, pero estoy en el set de rodaje de 'Fast and Furious 7', completando ese viaje que Paul Walker y yo empezamos hace tanto tiempo", dijo Diesel.

"En el año 2002 fuisteis vosotros, la audiencia de los MTV, los primeros que reconocísteis ésta hermandad entre Paul Walker y yo, premiándonos como el Mejor equipo en una película", continuó el actor. "Así que es increíble estar parado aquí 12 años después. Habéis sido muy generosos al darnos este premio nuevamente", subrayó.

Luego Diesel miró el premio y, tras un silencio, finalizó entre lágrimas y con la voz entrecortada "Ojalá Paul pudiera estar aquí para ver esto, pero sé que está aquí en espíritu. Gracias por honrarme y, más importante, gracias por honrar a ese ángel, mi hermano Paul Walker".

Desde que falleciera Paul Walker el pasado 30 de noviembre en un trágico accidente de tráfico, no ha habido semana que su amigo Vin Diesel no haya publicado una imagen o un vídeo recordándole. Risas, bromas durante las entrevistas o tomas falsas mientras grababan escenas de la saga de 'Fast and Furious' son algunas de las memorias que ha querido mostrar al mundo y dejar constancia.

Jordana presentó un vídeo homenaje de Paul Walker

Walker también fue homenajeado en la noche de los MTV Movie Awards con un tributo presentado por su amiga y compañera en el set Jordana Brewster, quien hizo de su pareja en la ficción, Mia Toretto

L.a actriz no pudo contener las lágrimas cuando subió al escenario para dar paso a un vídeo de los protagonistas. "Él era humilde, siempre pensaba en los demás. Para Paul cada día era una nueva aventura que emprender. Era un gran tipo. Su encanto, ingenio y su hermosa sonrisa vivirán siempre en nuestros corazones", dijo la intérprete.

Finalmente, el público se estremeció cuando Brewster dio paso a otro vídeo, en este caso un recopilatorio de algunos de los momentos inolvidables de Paul Walker.