Vin Diesel sobre Paul Walker: "Nadie te enseña a estar de luto y a la vez pretender que estás rodando con esa persona"

En plena promoción de 'Guardianes de la Galaxia', Vin Diesel se enfrentó por primera vez a LA pregunta. Esa pregunta para la que había que esperar a que se cerrase la herida que dejó. ¿Era demasiado pronto para preguntar por la muerte de Paul Walker al que ha sido su compañero durante más de diez años?

El actor, que acaba de cumplir 47 años, se vio noqueado por la pregunta de Michael en el show de televisión Live With Kelly and Michael sobre cómo había sido volver al rodaje de 'Fast & Furious 7' sin Paul Walker. "Y ahora vosotros dos me miráis preguntándoos ¿habrá sido demasiado para él?", respondió después de un pequeño pero tenso silencio."Es un tema muy intenso, ¿sabes?".

"Crecí en el mundo de los seguratas, donde se pierde a gente, pero el sentimiento de hermandad con Paul Walker era complemente distinto" continuó Diesel visiblementre emocionado. "Crecimos juntos en la industria, nos hicimos famosos juntos y representábamos a la franquicia más grande juntos, era mi socio", contó mirando hacia abajo, para después continuar.

"Ha sido muy extraño. Me he pasado toda la vida actuando y nadie te enseña a estar de luto y al mismo tiempo pretender que estás rodando una escena con esa persona". Diesel se refería así a cómo, para poder terminar el rodaje después de la triste muerte del actor que daba vida al popularísimo personaje de Brian O'Conner, el fallecido tuvo que ser sustituido por sus hermanos, auténticos clones del fallecido. Aun así, se les insertará la cara de Paul Walker mediante técnicas digitales.

"Ha sido uno de los momentos más oscuros de mi vida. Es muy duro", concluyó el actor que lleva más de diez años dando vida a Dominic Toretto.

'Fast 7' se estrenará el 2 de abril de 2015.