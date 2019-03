Los villanos más crueles del cine sonríen en este brillante recopilatorio

Cuando el agente Smith de 'Matrix' sonríe no nos queda lugar a duda que se trata de un robot sin sentimientos, algo parecido pasa con la inquietante sonrisa final de 'Psicosis', cuando un Norman Bates completamente deshumanizado sonríe y nos hiela la sangre.

En otros casos la risa suele acompañar a estos villanos, como en 'Pesadilla en Elm Street' donde Freddy Krueger, a pesar de haber aterrorizado a una generación, también tenia muchos toques sarcásticos, lo mismo pasa con el sinvergüenza -y asquerosito- 'Beetlejuice'.

Seguro que os suenan muchos de los villanos que en este vídeo nos dedican la más torcida de sus sonrisas, acompañados de la canción Can't Smile Without You, una elección genial. La recopilación ha sido realizada por el usuario Semih Okmn.