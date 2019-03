Vídeo: Así se las gasta 'Mística' en el clip de 'X-Men: Días del Futuro Pasado' de 'The Amazing Spider-Man 2'

AVANCE DE LA PELÍCULA EN LOS CRÉDITOS DE LA CINTA DEL HÉROE ARÁCNIDO

Si no le hiciste caso ninguno a nuestro bloguero Manuel M. Velasco y no te esperaste a que se terminasen los títulos de crédito de 'The Amazing Spider-Man 2' esto es lo que te perdiste: Jennifer Lawrence 'aka' 'Mística' mudando de piel y repartiendo yoyas a diestro y siniestro. Ya puedes ver el nuevo avance de 'Días del Futuro Pasado'.