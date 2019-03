VÍDEO: El cantante de OutKast transformado en Jimi Hendrix en el primer avance del biopic 'All Is By My Side'

Imogen Poots Y André 3000 EN UNA ESCENA DE LA PELÍCULA

Los cineastas han estado intentando llevar a Jimi Hendrix a la gran pantalla durante décadas y por fin estamos a punto de ver el primer resultado. Será en 'All Is By My Side', el biopic del reconocido guitarrista que protagoniza André 3000, y del que ya tenemos primer avance que nos deja una conversación entre el artista y Linda Keith, una conocida groupie.