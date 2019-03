Tráiler de la versión latina de ‘Paranormal Activity’: terror pandillero

Que quede claro: esta película no es un 'Paranormal Activity 5'. 'Paranormal Activity: The Marked One' es un 'spin off' de la tetralogía original que, si bien es cierto que conserva la idea original de las casas tomadas por habitantes no deseados y las grabaciones, la mayoría a oscuras (¿es que nadie va a encender la luz?) con cámaras domésticas, el argumento no bebe de ninguna de sus películas hermanas.

En esta versión, cuyo título quiere decir algo así como "el marcado", vemos como un buen día un joven latinoamericano, quien, según vemos en el tráiler, es un poco 'pandillero' (tópicos aparte), se levanta con una misteriosa marca en un brazo que se parece sospechosamente a un mordisco.

Y aquí empiezan las diferencias. En 'Paranormal Activity: The Marked One' se juntarán posesiones con fenómenos paranormales intramuros. Además, por primera vez, veremos un montón de exteriores, cuando generalmente en la saga paseábamos de unas habitaciones a otras buscando el escondite de las almas marrulleras.

Este 'spin off' de 'Paranormal Activity' corre a cargo del director Christopher Landon y de nuevo vemos a una larga lista de actores desconocidos en el casting: Richard Cabral, Carlos Pratts, David Fernandez Jr. o Jorge Diaz completan el reparto.

Abandonando la costumbre de llegar a los cines la noche de Halloween, esta película se estrenará en los cines norteamericanos el 3 de enero de 2014. Para España no hay fecha prevista. Quizá haya que esperar al estreno de 'Paranormal Activity 5', que también está en camino.