Tráiler de 'Under the Skin': Scarlett Johansson, una alienígena en Escocia

¿El trabajo más arriesgado de la actriz?

Una de las actrices más sensuales de Hollywood aprovecha todo su 'sex appeal' para dar vida a una enigmática alienígena que se pasea por las húmedas tierras de Escocia. A las órdenes de Jonathan Glazer, Scarlett Johansson que también puede formar parte de cintas más sesudas, independientes y sorprendentes. 'Under the Skin' no tiene fecha de estreno en España.