Tráiler de 'The space between us': La historia del primer niño nacido en Marte

El joven actor Asa Butterfield ('El niño con el pijama de rayas', 'El juego de Ender') no estará solo en 'The space between us'.

El reparto de la cinta dirigida por Peter Chelsom lo completan Gary Oldman, Janet Montgomery y Carla Gugino.

El personaje de Butterfield, Gardner Elliot, nace en Marte de manera accidental: su madre, una astronauta, emprende una misión al Planeta Rojo sin saber que está embarazada.

Durante el parto ella muere, y el niño es criado por el resto de la tripulación.

Vuelven a la Tierra cuando éste tiene 16 años, y Gardner tendrá todo un mundo por descubrir y una pregunta que resolver, ¿quién es su padre?

En esta búsqueda tendrá una compañera, interpretada por Britt Robertson.

Junto al primer tráiler también ha sido publicado el primer póster de la película, que en los cines norteamericanos se estrenará este verano. Nosotros tendremos que esperar al 2 de diciembre para poder verla.