Tráiler de 'The Age of Adaline': Blake Lively se queda en los 29 años para siempre

EL REGRESO DE LA ACTRIZ TRAS TRES AÑOS DE PARÓN

Cortesía del portal internacional de Yahoo, nos llega el primer tráiler de 'The Age of Adaline', el drama romántico protagonizado por Blake Lively, Harrison Ford y Michiel Huisman, entre otros. Después de tres años sin estrenar ninguna película, la actriz vuelve a la gran pantalla para dar vida a una joven que adquiere la capacidad de no envejecer. La película llegará a los cines el próximo año.