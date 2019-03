Trailer de 'Steve Jobs' con Michael Fassbender: "Me senté en el garaje e inventé el futuro"

En el trailer de un minuto de duración, Michael Fassbender, caracterizado como el gurú tecnológico, aparece sobre un escenario donde se somete a una lluvia de flashes y a un auténtico baño de multitudes, que le aclaman desde las butacas, como si de una estrella se tratara.

"Me senté en el garaje e inventé el futuro", se escucha decir a Jobs, entre otras frases que son una auténtica declaración de intenciones. "A las 9:41 el planeta, dará un giro de 180 grados", asegura, haciendo mención a la hora en la que Apple presenta sus nuevos dispositivos.

"Los dos acontecimientos más importantes del siglo XX. Los Aliados ganan la Guerra, y esto". En el adelanto también aparecen Kate Winslet, que dará vida a Joanna Hoffman, jefa de Marketing de Macintosh; Jeff Daniels que interpretará a John Scully, quien fuera CEO de la compañía; y Seth Rogen, que encarnará a Steve Wozniak, co-fundador del gigante tecnológico

EL BIOPIC MALDITO

No pocos han sido los problemas a los que se ha tenido que enfrentar el biopic de Steve Jobs antes de comenzar el rodaje. Después de que Sony abandonara un proyecto que intentó arrancar durante varios años, Universal se hizo con los derechos de la cinta y anunció que Michael Fassbender sería el encargado de dar vida al magnate informático.

El protagonista de 'X-Men' o 'Shame' se hizo entonces con un papel que ya habían rechazado Christian Bale, primera opción del anterior director del proyecto, David Fincher ('Perdida') y Leonardo DiCaprio, que declinó la oferta en favor de 'The Revenant' cinta que rueda a las órdenes de Alejandro González Iñarritu.

Finalmente, está previsto que la cinta vea la luz a principios del próximo año en España. Será el 15 de enero cuando llegue a las salas.

TRES MOMENTOS CRUCIALES PARA JOBS

La película, basada en la biografía escrita por el ex redactor jefe de la revista Time, Walter Isaacson, cuenta con guión de Aaron Sorkin, creador de series como The Newsroom y House of Cards, y ganador del Oscar por el libreto de 'La red social'.

Para componer esta película, Sorkin se ha centrado tres momentos concretos de la historia de Steve Jobs y de Apple. El último de los tres actos con los que el guión de Sorkin intentará llevar al público a la trastienda de la revolución digital que capitaneó Jobs será la presentación del iMac en 1998 y no la presenación del iPhone (en 2007) como se rumoreó inicialmente.

Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011 y la primera historia biográfica que llegó a lagran pantalla fue Jobs y estuvo protagonizada por Ashton Kutcher. Esta cinta no fue capaz de captar la atención de la crítica y tampoco destacó en taquilla.