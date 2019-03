Tráiler y póster de 'Sinister 2': El Bughuul ataca de nuevo

Los gemelos de 9 años, Dylan y Zach Collins (Robert y Dartanian Sloan), se han mudado junto a su madre Courtney (Shannyn Sossamon) a una casa rural en Illinois. El hogar y la propiedad están lo suficientemente aisladas como para esconderse del peligroso marido de Courtney, Clint (Lea Coco). Lo que desconocen es que la propia casa está marcada por la muerte...

El antiguo oficial de policía, So & So (James Ransone), ahora detective privado, está convencido de que la casa es el próximo lugar de manifestación para el Bughuul. Pero al encontrar a Courtney con los gemelos allí, se da cuenta del peligro que corren por culpa de Clint, por lo que deberá ayudarles antes de poner en marcha un plan de ataque contra el Bughuul.

De lo que no son conscientes Courtney y So & So es de que los niños fantasmas llevan tiempo inquietando a Dylan con sus perturbadoras películas caseras, cada cual más siniestra que la anterior...